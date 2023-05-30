Активиста Мелиса Аспекова, осужденного на семь лет лишения свободы за мошенничество и вымогательство, освободили после помилования президента. Об этом изданию «Азаттык» сообщил его адвокат Сергей Манукян.

Информацию о помиловании Аспекова и изданию 24.kg подтвердили в Службе исполнения наказаний (СИН). По их данным, срок наказания активиста начался 19 января 2021 года и он должен был выйти из тюрьмы в 2027 году.



«Однако 23 мая 2023 года вышел Указ президента “О помиловании осужденных”. В их числе и активист. Мелису Аспекову сократили срок наказания на три года восемь месяцев. Он был освобожден от отбытия срока наказания», — сообщили изданию.



Мелиса Аспекова приговорили к семи годам лишения свободы в марте 2022 года.

Дело Аспекова



Активист Мелис Аспеков был сторонником Садыра Жапарова. Его задержали в январе 2021 года по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у руководства «Кыргыз темир жолу».

По версии следствия, он вместе с активистом Уланом Джураевым угрожал проверками со стороны финполиции и митингами против руководства предприятия. После этого Жапаров, будучи кандидатом на пост президента, прокомментировал задержание Аспекова, сказав, что «все должны отвечать за свои поступки».

В мае 2021 года, Аспеков сделал заявление о том, что Жапаров на свою предвыборную президентскую кампанию взял $10 млн у экс-президента Сооронбая Жээнбекова и его брата депутата Асылбека Жээнбекова. Письмо Аспекова появилось на его странице в Фейсбуке.

После этого Жээнбековы подали иск в суд о защите чести и достоинства на миллион сомов. Аламединский районный суд вернул иск, поскольку он был написан не на кыргызском языке.

12 мая в Фейсбуке появилось обращение от лица Аспекова из СИЗО ГКНБ. В нем утверждалось, что в течение трех месяцев его пытали сотрудники службы по борьбе с коррупцией при ГКНБ и требовали дать ложные показания против бывшего главы финпола Сыймыка Жапыкеева. В публикации было также несколько фотографий с гематомами на теле Аспекова.

В ГКНБ информацию о пытках опровергли и сообщили, что «расценивают [ее] как попытку введения общественности в заблуждение».

24 мая ГКНБ завел еще одно уголовное дело на Аспекова. По версии следствия, он обманом получил от женщины $15 тысяч за обещание решить вопрос с освобождением ее осужденного родственника.

В августе у Мелиса Аспекова случился инфаркт. По словам его брата Азамата Аспекова, активисту вовремя не оказали необходимую медицинскую помощь. В конце августа ему провели операцию на сердце в частной клинике «Бикард».