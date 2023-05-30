В штабе кандидатки в депутаты Дамиры Ниязалиевой вечером 29 мая прошел обыск. По информации издания «Азаттык», милиция сообщила, что обыск провели на основании уголовного дела, которое возбудили по факту распространенного в аудио в соцсетях.

По данным «Азаттык», днем 29 мая в соцсетях распространилось аудио разговора женщины с мужчиной. Они обсуждали подкуп избирателей на выборах депутата по Ленинскому району. Сама Ниязалиева заявила о своей непричастности к данному аудио, отметив, что это «монтаж».

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 29 мая сообщили, что к ним поступило сообщение о возможном подкупе со стороны одного из кандидатов по Ленинскому округу.

«В аудиозаписи предположительно кандидат в депутаты Д. Н. в беседе с неким У. Р. обсуждают вопросы о проведении агитации, об оплате гражданам по 1500 сом, схемах работы с группой граждан по привлечению к выборам», — сообщили в ЦИК.

В комиссии добавили, что материалы по делу уже переданы в правоохранительные органы для проверки и начата доследственная проверка.

Ранее Ниязалиева назвала «информационным вбросом» и «грязной провокацией» со стороны оппонентов сообщения о том, что её агитаторы якобы занимались подкупом избирателей в одном из столичных кафе.

Досрочные выборы депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому одномандатному округу прошли в Бишкеке 28 мая.

В ЦИК сообщили, что, по предварительным данным АСУ, больше всего голосов набрала кандидатка Дамира Ниязалиева 35,83% (6 тысяч 242) голосов. Ранее она была депутаткой V созыва Жогорку Кенеша.

Окончательные итоги выборов ЦИК озвучит после ручного подсчета голосов.