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В 8:00 28 мая началось голосование на досрочных выборах депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому одномандатному округу №26 Бишкека.



В ЦИК сообщили, что для голосования открыты 51 избирательных участков. Количество избирателей составляет 124 тысячи 908 человек. Голосование продлится до 20:00.



На 12:00 явка составила 4,31%, проголосовали 5 389 избирателей.

В ЦИК говорят, что избирательная кампания проходит без грубых нарушений и на 11:00 часов поступило шесть сообщений. По данным ЦИК, поступило три сообщения о нарушении условий предвыборной агитации и два о возможном подкупе голосов избирателей.

По словам начальник Следственного отдела МВД Султана Макилова, 5 человек находятся на допросе по подозрению в подкупе голосов в пользу одного из кандидатов.

В выборах участвуют 30 кандидатов. Среди кандидатов — находящиеся под стражей фигуранты Кемпир-Абадского дела Равшан Джеенбеков, Ильгиз Сарылдык уулу (Шаменов) и Акыл Айтпаев. Также за кресло депутата парламента от Ленинского округа поборются бывший замсекретаря Совбеза Омурбек Суваналиев, экс-омбудсмен Турсунбай Бакир уулу и бывший адвокат Садыра Жапарова Акин Токталиев.

Досрочные выборы по Ленинскому округу назначили, так как Жаныбек Абиров, который был депутатом от этого округа, 27 марта добровольно сдал свой мандат. В тот же день ЦИК приняла его заявление. Абиров решил сдать депутатский мандат после драки с его участием.