Депутат Жогорку Кенеша Жаныбек Абиров сдал свой мандат. Об этом 27 марта он написал на своей странице в Фейсбуке.

«Последнее происшествие, в котором я участвовал, вызвало бурное обсуждение среди общественности. Еще раз подчеркиваю, что полностью осознаю серьезность произошедшего, чувствую ответственность и готов взять на себя ответственность в соответствии с законодательством», — написал Абиров.

Абиров решил сдать депутатский мандат не дожидаясь итогов комиссии Жогорку Кенеша, которая должна была решить привлекать его к ответственности за участие в драке или нет. Он написал, что принял решение сдать мандат после того, как проанализировал инцидент.

«Конечно, принять это решение было непросто, ведь 11 813 избирателей Ленинского района нашей столицы доверились мне и дали право быть их представителем в парламенте страны. К сожалению, после случившегося считаю, что не имею морального права занимать должность депутата Жогорку Кенеша», — написал он.

Парламентарий снова принес извинения перед Аргеном, который пострадал в результате драки, а также перед избирателями.

Драка с участием Абирова

О драке с участием Жаныбека Абирова 13 марта сообщили несколько СМИ. Позже пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев сообщил, что о драке с участием Абирова доложили президенту.

Султанбаев написал, что такое поведение «не соответствует стандартам этики госслужащего такого ранга».

14 марта стало известно о задержании двух человек, участвовавших в драке. Их задержали по уголовному делу о хулиганстве и водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

Позже в Жогорку Кенеше создали специальную депутатскую комиссию, чтобы решить привлекать ли депутата Абирова к ответственности. Комиссию создали по заявлению Генеральной прокуратуры, которая просила дать парламент разрешение на привлечение Абирова.

Абирова хотят привлечь в качестве обвиняемого по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка».