В Баткенской области ежегодно с марта начинает расцветать урюк — тысячи гектаров землю окрашиваются бело-розовые цвета примерно на 2 недели.
«Клооп» собрал фотографии пользователей соцсетей, которые передают всю необычайную красоту Баткена весной.
В Баткенской области на площади около 10 тысяч гектаров растет более 20 видов абрикосов. Местные жители выращивают абрикосы для заработка.
Многие восхищаются красотой Баткена весной, отмечая, что цветки урюка ничем не хуже японской сакуры. Именно в период цветения урюка количество туристов, приезжающих в Баткен, увеличивается в разы.
Автор материала: Бакай Алмаз.