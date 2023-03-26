Өрүкзарлуу Баткен. Фото: Жаныбек Кызылов.

В Баткенской области ежегодно с марта начинает расцветать урюк — тысячи гектаров землю окрашиваются бело-розовые цвета примерно на 2 недели.

«Клооп» собрал фотографии пользователей соцсетей, которые передают всю необычайную красоту Баткена весной.

Өрүкзарлуу Баткен. Фото: Исхак Туратбеков.
Өрүкзарлуу Баткен. Фото: Жаныбек Кызылов.
Өрүкзарлуу Баткен. Фото: Жаныбек Кызылов.
Өрүкзарлуу Баткен. Фото: Жаныбек Кызылов.

В Баткенской области на площади около 10 тысяч гектаров растет более 20 видов абрикосов. Местные жители выращивают абрикосы для заработка.

Өрүкзарлуу Баткен. Фото: Жаныбек Кызылов.
Өрүкзарлуу Баткен. Фото: Жаныбек Кызылов.
Өрүкзарлуу Баткен. Фото: Жаныбек Кызылов.
Өрүкзарлуу Баткен. Фото: Жаныбек Кызылов.
Өрүкзарлуу Баткен. Фото: Жаныбек Кызылов.

Многие восхищаются красотой Баткена весной, отмечая, что цветки урюка ничем не хуже японской сакуры. Именно в период цветения урюка количество туристов, приезжающих в Баткен, увеличивается в разы.

Өрүкзарлуу Баткен. Фото: Исхак Туратбеков.
Өрүкзарлуу Баткен. Фото: Исхак Туратбеков.
Өрүкзарлуу Баткен. Фото: Исхак Туратбеков.
Өрүкзарлуу Баткен. Фото: Исхак Туратбеков.
Өрүкзарлуу Баткен. Фото: Исхак Туратбеков.

Автор материала: Бакай Алмаз.

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