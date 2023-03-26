Правление Национального банка 15 марта приняло постановление «О минимальном размере уставного и собственного (регулятивного) капиталов коммерческих банков». Об этом сообщили в пресс-службе регулятора 24 марта.

Теперь для вновь создаваемых коммерческих банков устанавливается минимальный размер уставного капитала в размере не менее 1 млрд сомов. Ранее он составлял 600 млн сомов.

Уже действующие банки с апреля 2023 года должны поднять уставной капитал до 600 млн сомов, а с июня 2026 года — до 1 млрд сомов.

При этом для «действующих системно значимых коммерческих банков» устанавливается минимальный размер уставного капитала в размере 2 млрд сомов. Банки должны сформировать такие капиталы до 1 июля 2023 года.

Ранее в Нацбанке отмечали, что наличие достаточного запаса капитала напрямую отражает способность банков поглощать убытки. Кроме того, как говорит регулятор, увеличение минимального размера уставного и собственного (регулятивного) капиталов банков также будет способствовать повышению конкурентоспособности отечественных банков в рамках интеграционных процессов в рамках ЕАЭС.