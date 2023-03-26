Евросоюз может ввести торговые ограничения против стран, которые занимаются реэкспортом в Россию товаров с технологиями «двойного назначения» и помогают ей обходить западные санкции. Об этом пишет российское финансовое издание The Bell со ссылкой на британский The Telegraph.

Отмечается, что если санкции введут, то они коснутся стран, которые поставляют в Россию большое количество стиральных машин (в них содержатся полупроводники), подержанных авто и фотокамер. На Западе опасаются, что эти и другие товары разбираются на части, а полученные компоненты Кремль использует для ремонта танков, бронетехники и дронов в войне с Украиной.

«Мы должны дать четкий сигнал физическим лицам и организациям в третьих странах. Оказание материальной поддержки российской военной и оборонно-промышленной базе будет иметь серьезные последствия для их доступа на рынок ЕС», — следует из конфиденциального документа, с которым ознакомился The Telegraph.

Европейские чиновники указывают, в частности, на рост экспорта в Россию из стран Центральной Азии. Однако прежде чем вводить против каких-либо стран ограничения, Евросоюз намерен провести с ними дипломатические переговоры, чтобы предупредить о последствиях в случае нарушений.

«Официальные лица, отслеживающие торговые потоки в Москву, заметили значительный рост торговли потребительскими товарами между Евросоюзом и традиционными союзниками Кремля в Центральной Азии. Есть опасения, что новые маршруты, активность на которых возросла на 60-80%, используются Россией для обхода западных санкций», — пишет издание.

The Telegraph подчеркивает, что санкции могут грозить любой стране из различных регионов.

Среди стран, которые находятся в фокусе внимания европейских чиновников, по данным The Telegraph, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Армения, Турция и ОАЭ.

В то же время Казахстан уже заверил страны ЕС, что в целях минимизации рисков, связанных со вторичными санкциями, усилит контроль за реэкспортом товаров в Россию через систему онлайн-отслеживания ввозимой и вывозимой продукции. Ее планируется запустить с 1 апреля.

Традиционно считается, что Центральная Азия находится под влиянием России, а в некоторых сферах страны региона сильно зависимы от нее. Страны тесно сотрудничают с Россией в ключевых отраслях и ведут активную торговлю, а в самой РФ трудятся мигранты из Центральной Азии, в том числе и из Кыргызстана.

Полномасштабное вторжении России в Украину сильно отразилось на странах Центральной Азии. В первую очередь, пострадала экономика государств региона из-за введенных западными странами беспрецедентных санкций в отношении России.

Ни одна из стран Центральной Азии не поддержала вторжение России в Украину, но и не осудила действия этой страны.

Эксперты полагают, что некоторые страны, в том числе Кыргызстан, Армения и Казахстан, помогают России обходить западные санкции. Об этом они утверждают, опираясь на данные о том, что в прошлом году у этих стран существенно вырос импорт некоторых товаров из западных государств, вместе с этим у стран вырос экспорт в Россию.

По данным Европейского банка реконструкции и развития, Кыргызстан за последний год заработал на реэкспорте в Россию 36 млрд сомов.

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