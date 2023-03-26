Гражданского активиста Афтандила Жоробекова вызвали на допрос в следственную службу УВД Октябрьского района Бишкека. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке, опубликовав фотографию повестки.

Неизвестно по какому делу Жоробекова вызвали на допрос, но он приглашен туда в качестве свидетеля. Согласно повестке, Жоробекова вызвали на допрос на 16:00 26 марта.

В милиции пока не комментировали вызов на допрос активиста.