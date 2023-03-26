Гражданского активиста Афтандила Жоробекова вызвали на допрос в следственную службу УВД Октябрьского района Бишкека. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке, опубликовав фотографию повестки.
Неизвестно по какому делу Жоробекова вызвали на допрос, но он приглашен туда в качестве свидетеля. Согласно повестке, Жоробекова вызвали на допрос на 16:00 26 марта.
В милиции пока не комментировали вызов на допрос активиста.
Автандил Жоробеков является администратором паблика «БеспределKG». В 2019 году его задержали сотрудники ГКНБ по обвинению в разжигании межрегиональной розни. В ведомстве говорили, что пост в его паблике вызвал агрессивные комментарии пользователей соцсетей.
Госкомитет тогда заявлял, что Жоробекова задержали за посты о свергнутом президенте Курманбеке Бакиеве и конфликте на границе Кыргызстана и Таджикистана. Но в постановлении Первомайского районного суда Бишкека упоминался другой материал — «Хабибула и Соке вывезли Раима!»
В постановлении было указано, что ГКНБ увидело в посте «заведомо ложные и провокационные сведения о том, что Глава государства якобы является соучастником коррупционного преступления».
Летом 2020 года уголовное дело в отношении Жоробекова прекратили.