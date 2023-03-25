Инициатива Минкультуры обязать всех получать прокатное удостоверение для показа фильмов не только в кинотеатрах, но и на фестивалях, семинарах и других мероприятиях — это попытка установления государственной цензуры и нарушение Конституции. К такому выводу пришли юристы общественного фонда «Институт Медиа Полиси» и Правовой клиники «Адилет» после анализа поправок в постановление правительства, разработанных Минкультурой.

Что за инициатива?

27 февраля Минкультуры вынесло на общественное обсуждение проект постановления о внесении изменений в постановление правительства «Об утверждении Положения о порядке отнесения аудиовизуальных произведений к категории порнографических и иных запрещенных видов результатов творческой деятельности».

Ведомство предлагает обязать каждого творческого человека получать прокатное удостоверение для показа аудиовизуальных произведений не только в кинотеатрах, но и на фестивалях, семинарах и других мероприятиях. Перед показом фильмов обязательно нужно будет подавать заявление в Госкиноцентр «Кыргыз тасмасы», который и будет принимать решение.

В справке-обосновании говорится, что были случаи, когда фильмы, не получившие заключения межведомственной комиссии, вызывали «неоднозначное общественное мнение», а их содержание «не всегда соответствовало внутренней и внешней политике Кыргызстана».

«Кроме того, введение нормы о получении прокатного удостоверения позволит повысить ответственность организаторов и участников указанных категорий мероприятий, а также усилит роль госучреждения “Государственный киноцентр “Кыргыз тасмасы” в регулировании вопросов, связанных с отбором и выдачей свидетельств на прокат фильмов в рамках фестивалей, семинаров и других мероприятий», — считают в Минкультуре.

Что с этим не так?

Юристы Правовой клиники «Адилет» отметили, что инициатива Минкультуры предусматривает введение существенных ограничений свободы убеждений, свободы выражения мнения и творчества. Однако Конституция запрещает принятие подзаконных нормативных правовых актов, ограничивающих права и свободы человека и гражданина.

«Установление требования об обязательном порядке получения разрешения на показ любой аудиовизуальной продукции, в том числе для организаторов показа фильмов на фестивалях, семинарах и других мероприятиях, на наш взгляд, носит характер прямой государственной цензуры, что является грубым нарушением Конституции», — говорят в организации.

В «Институте Медиа Полиси» также говорят об антиконституционности инициативы и отмечают, что оно «чрезмерно ограничит свободу мнения и «установит безграничную цензуру на показ аудиовизуальных произведений».

«Инициативу Минкультуры расцениваем как очередное нападение на свободу мнения и выражения, свободу слова и информации, а также на доступ к информации и ее распространение», — говорят в организации.

Юристы обратились к Кабинету министров с просьбой отозвать проект постановления, разработанный Минкультуры.

Ранее с требованием отозвать эту инициативу выступили и представители правозащитного движения «Бир Дуйно Кыргызстан». Там также назвали проект постановления Минкультуры «цензурой творческой деятельности».