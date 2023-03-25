В ГУВД Бишкека сообщили о задержании 30-летнего мужчины. Его подозревают в том, что он скинул человека инвалидном кресле в канал реки. Последний умер от полученных травм.

Столичная милиция опубликовала видео с записи камер наблюдения, на котором запечатлено случившееся. Мужчина прикатил инвалидную коляску с сидящим в ней человеком к краю и скинул ее в канал.

По данным ГУВД Бишкека, 23 марта к ним поступила информация о том, что в городской клинической больнице №4 скончался мужчина из-за переломов позвоночника. Умершего мужчина нашли в инвалидной коляске в канале реки на пересечении улиц Рыскулова и Заводской Поселок.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть человека. Подозреваемого С.Ы. 1983 года рождения водворили его в ИВС.