После повышения штрафов за нарушения правил дорожного движения на дорогах Кыргызстана стало на 41% меньше пьяных водителей. Об этом сообщило пресс-служба ГУОБДД при МВД.

По их данным, с 8 по 24 марта в стране было выявлено 423 пьяных водителя, а за аналогичный период прошлого года их было 800.

«Причина в том, что ранее пьяные водители могли отделаться штрафом всего в 17,5 тысяч сомов, а по новым более строгим условиям пьяные водители будут лишены водительских прав на один год», — говорится в пресс-релизе.

Также в ГУОБДД утверждают, что водители стали реже выезжать на встречную полосу, что считается грубым нарушением ПДД, создающим опасность для жизни и здоровья людей на дорогах. Если раньше штраф за выезд на встречную полосу был 5,5 тысяч сомов, то сейчас он составляет 15 тысяч.

«Поэтому водители опасаясь такой ответственности, стараются неукоснительно соблюдать правила дорожного движения», — говорят в Патрульной милиции.

С 8 марта в Кыргызстане увеличили штрафы за нарушение правил дорожного движения до 20 тысяч сомов. Например, штраф за вождение без прав увеличили с 5,5 тысяч до 15, а за проезд на красный свет светофора с 3 до 5 тысяч.

Также с 8 марта патрульные милиционеры смогут лишать водительских прав на один год за пьяное вождение. Раньше грозил лишь штраф или общественные работы. За пьяное вождение без прав может грозить арест до трех суток — раньше был предусмотрен лишь штраф в 15 тысяч сомов.