Депутат Жогорку Кенеша Жусупбек Коргонбай уулу заявил, что не покупал никакую компанию у начальника патрульной милиции Оша Болота Нурматова. Ранее в соцсетях опубликовали видео, на котором депутат Коргонбай уулу якобы покупает горнодобывающую компанию «Ысман-Тоо» за $520 тысяч у Нурматова.

Коргонбай уулу в интервью «Клоопу» заявил, что случай, запечатленный на видео, произошел в 2022 году. По его словам, он присутствовал на встрече только в качестве посредника.

«Инвесторы, зная, что я депутат, попросили меня быть гарантом сделки. Я как гарант помог получить 100% акций “Ысман-Тоо”, у которой была лицензия на добычу угля», — сказал депутат.

Также Коргонбай уулу заявил, что не имеет никакого отношения к этим компаниям и сказал, что даже ни разу не видел места добычи.

При этом в Ошской патрульной милиции подтвердили, что на видео их начальник Болот Нурматов, но отказались комментировать видео. МВД и Генпрокуратура оказались недоступными для комментариев.

Ранее в соцсетях опубликовали на видео, на котором депутат Жусупбек Коргонбай уулу предположительно покупает угледобывающую компанию «Ысман-Тоо» за $520 тысяч. На видео Коргонбай уулу также говорит, что запись не опубликуют — она делается «для себя».

В другом видеоролике Коргонбай уулу рассказывает о том, что покупает 33% акций компании «Уу-Таш» «для себя» за $100 тысяч.

При этом жительница села Уч-Бай Ноокатского района Нурила Эргешова жаловалась на то, что после смерти мужа, который владел «Уу-Таш», милиционер Болот Нурматов «завладел угольной шахтой».

«Мы три года судились, 19 раз выигрывали в суде и уже думали о том, что карьер перешел к нам. Но депутат Жусупбек Коргонбай уулу с Болотом Нурматовым сами между собой заключили соглашение и начали разрабатывать карьер», — сказала Эргешова.

По ее словам, дело трижды доходило до Верховного суда, но там его отказались рассматривать. Женщина считает, что депутат «влияет» на это дело.

Согласно Конституции, депутатам Жогорку Кенеша запрещено заниматься предпринимательской деятельностью. Такой же запрет распространяется на сотрудников правоохранительных органов.

Жусупбек Коргонбай уулу избрался в VII созыв парламента от Ноокатского избирательного округа Ошской области.