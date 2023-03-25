Начальников Первомайского УВД Бишкека освободили с занимаемых должностей после того, как их подчиненных задержали за вымогательство в обмен на «крышевание» массажных салонов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

За «ненадлежащий контроль и слабую служебную дисциплину подчиненных лиц» освободили с должностей начальника Первомайского УВД Мирлана Ниязалиева и его заместителей Улана Орозалиева и Эрмека Момуналиева, а также замначальника ГУВД Бишкека Улана Бектемишова.

Также приказом министра внутренних дел заместителя начальника по общественной безопасности ГУВД Бишкека Тилека Тюкебаева сняли с его должности и назначили начальником УВД Первомайского района.

Также предупреждения о неполном служебном соответствии получили заместители начальника ГУВД Бишкека Кылычбек Жолдошов и Данияр Рускулов, а также начальник отдела кадров ГУВД Айбек Ибраимов. Строгие выговоры объявлены начальнику ГУВД Бишкека Азамату Ногойбаеву, начальнику отдела внутренних расследований Таалайбеку Турганбаеву и главе отдела уголовного розыска Улану Бердибаеву.

Также в МВД говорят об усилении мер по укреплению служебной деятельности сотрудников, чтобы устранить недостатки на местах.

Ранее в Бишкеке задержали трех сотрудников УВД Первомайского района по факту систематического вымогательства и получения взяток от владельцев массажных салонов в обмен на услуги «крышевания». Среди задержанных оказался начальник отдела уголовного розыска Первомайского района.

В ГКНБ сообщили, что задержанные осуществляли «необоснованные» рейды по массажным салонам, чтобы получить ежемесячную плату, сумма которой варьировалось от 500 до 1000 долларов. Известно, что сам начальник отдела уголовного розыска Первомайского района запугивал владельцев бизнеса, угрожая принудительным закрытием.

Руководителей местных отделов милиции не в первый раз снимают с должностей за то, что их сотрудников уличили тех или иных преступлениях. Например, в декабре 2022 года десятков милиционеров в Нарыне и Джалал-Абаде сняли с должностей и уволили из-за задержания нескольких сотрудников по подозрению в укрывательстве членов ОПГ.