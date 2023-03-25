Президент Садыр Жапаров поручил выделить из своего фонда 13 млн сомов на перевод китайских архивных документов с упоминанием древнего государства кыргызов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев.

По его словам, в 2019 году сотрудники Института исторических исследований Китая объявили кыргызской стороне об обнаружении архивных материалов в которых указано, что кыргызы жили еще в 10 веке до нашей эры и уже тогда имели свое собственное государство.

«В трудах китайского историка Ю Тайшаня говорится не только о государственности кыргызов, но и о выстраивании ими международных отношений с большими государствами того времени», — рассказал он.

Эти архивные документы, по словам Султанбаева, не исследовались и не переводились из-за отсутствия денег. В связи с этим к президенту обратился глава правления фонда «Мурас» Кыяс Молдокасымов с просьбой оказать поддержку в финансировании перевода порядка 10 тысяч страниц архивных документов из древнекитайского на современный китайский язык, а после на кыргызский.

Президент, «придавая этому большую историческую значимость», одобрил просьбу. Деньги обещают в ближайшее время перевести на счет фонда «Мурас».

Сейчас считается, что впервые о существовании кыргызов было упомянуто во II веке до нашей эры. Записи об этом впервые обнаружили в трудах древнекитайского летописца Сыма Цяня. В частности, сообщалось, что кыргызское государство расположено возле родственных им хуннов (гуннов называли хуннами) и занимает территорию 3,5 тысяч верст, имеет 100 тысяч населения и 80 тысячное войско.