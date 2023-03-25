Кубанычбек Айбек уулу завоевал золото на турнире Большого шлема (Grand Slam) по дзюдо в Грузии. Об этом сообщили в Национальной федерации дзюдо Кыргызстана.

Айбек уулу выступал в весовой категории до 66 кг. Кыргызстанец стартовал со стадии 1/16 финала, одержал две победы подряд над спортсменами из Кубы, Бразилии, Грузии и вышел в полуфинал. Там он победил еще одного спортсмена из Грузии, а в финале был сильнее дзюдоиста из Монголии.