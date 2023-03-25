Кубанычбек Айбек уулу завоевал золото на турнире Большого шлема (Grand Slam) по дзюдо в Грузии. Об этом сообщили в Национальной федерации дзюдо Кыргызстана.
Айбек уулу выступал в весовой категории до 66 кг. Кыргызстанец стартовал со стадии 1/16 финала, одержал две победы подряд над спортсменами из Кубы, Бразилии, Грузии и вышел в полуфинал. Там он победил еще одного спортсмена из Грузии, а в финале был сильнее дзюдоиста из Монголии.
В Национальной федерации дзюдо отметили, что медаль Кубанычбека Айбек уулу это первое золото на турнирах Большого шлема в истории дзюдо Кыргызстана.
Grand Slam в Тбилиси стартовал 24 марта и продлится до 26 марта. В турнире участвуют дзюдоисты из 61 страны. Турнир Большого шлема является одним из самых престижных соревнований в мире дзюдо и уступают лишь Олимпиаде и чемпионатам мира.