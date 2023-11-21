Молодежная сборная Кыргызстана по дзюдо на чемпионате Азии в Ташкенте завоевала одну золотую, три серебряные и две бронзовые медали, заняв третье место в командном зачете.

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Среди девушек в весовой категории до 63 кг золотую медаль завоевала Адина Кочконбаева, серебряные медали завоевали Шахида Нурмухамедова (78 кг) и Акмаржан Турдажиева (+78 кг).

Бронзу завоевали Жанар Жолдошева (57 кг) и Сауле Алмазова (70 кг). А среди юношей серебряную медаль команде принес Эмирхан Жолдошказиев (+100).

На этот раз в чемпионате Азии среди молодежи, который прошел 18-19 ноября, приняли участие 172 спортсмена из 15 стран.

Ранее на первенстве Азии среди юниоров, которое прошло 16-17 ноября, кыргызская сборная завоевала одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали.