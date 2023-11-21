Глава Кабмина Акылбек Жапаров заявил, что общественность не должна заставлять правительство кормить детей в детских садах. Об этом чиновник заявил 20 ноября на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике.

«По детским садам наша позиция такая — мы готовы строить, помогать строить, открывать эти садики, мы готовы обеспечивать их учебниками, но от одной философии мы отказались […] Не заставляйте нас кормить детей. Сейчас только 24% детей ходят в детские сады, давайте мы вместо этого из этих 24% сделаем в следующем году 30-40%, дойдем до 50%», — сказал Жапаров.

По его словам, детские сады должны в первую смену принимать детей и готовить их к школе, а после обеда принимать вторую смену. Жапаров считает, что родители должны поддержать эту позицию, так как власти не могут с утра до вечера заботиться о ребенке.

В начале ноября стало известно, что в детских садах оплата питания детей полностью ляжет на плечи родителей, поскольку в новом законе «Об образовании» отменена норма, по которой половину стоимости питания оплачивают местные органы власти.

Замглавы Кабмина Эдиль Байсалов говорил, что такое решение было принято, потому что зачастую в детские сады попадают дети из обеспеченных семей, а дети из уязвимых слоев населения остаются неохваченными. По его словам, лучше заниматься адресной поддержкой детей из нуждающихся семей.

Пока новая норма закона еще не вступила в силу, поэтому государство оплачивает половину стоимости питания детей в детских садах. В Минобразования ждут соответствующего постановления Кабмина.

Согласно постановлению правительства от 2008 года, из бюджета на один день питания воспитанника детского сада выделялось 18 сомов, еще 18 сомов доплачивали родители.