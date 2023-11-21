В микрорайоне Спутник в Джалал-Абаде в мусорном баке нашли новорожденного ребенка. Об этом «Клоопу» 20 ноября сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

Младенца нашли 18 ноября в 08:40 утра. Житель и сотрудник милиции, которые нашли ребенка, отвезли его в роддом. При осмотре ребенка выяснилось, что его состояние было тяжелое.

Факт зарегистрировали в УВД Джалал-Абада, а в качестве подозреваемой милиция задержала 18-летнюю жительницу Базар-Коргонского района.

Милиция выяснила, что подозреваемая временно жила в квартире рядом со свалкой. 18 ноября она родила девочку в ванной своей квартиры около 07:30 утра и «из-за страха» выбросила ее на свалку.

Ребенок остался жив, милиция продолжает следствие.

Ранее, 9 ноября в Бишкеке произошел аналогичный инцидент, когда в одном из мусорных баков в микрорайоне Юг-2 нашли новорожденного ребенка.

Затем 20 ноября в Бишкеке в жилмассиве «Арча-Бешик» возле забора одного из частных домов нашли новорожденного ребенка, который был завернут в полиэтиленовый пакет. Его тоже передали в роддом.