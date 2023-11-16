Октябрьский районный суд Бишкека отпустил из-под стражи женщину, обвиняемую в покушении на убийство новорожденного. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе суда.

Такое решение суд вынес 14 ноября по прошению следователя УВД Октябрьского района.

«Ранее примененная мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемой была изменена на подписку о невыезде, в связи с состоянием здоровья, так как в настоящее время обвиняемая находится на лечении в медицинском учреждении», — сообщили в суде.

В ночь с 8 на 9 ноября в одном из мусорных баков, расположенных на улице Элебаева в микрорайоне «Юг-2» в Бишкеке, нашли новорожденного ребенка, который был завернут в полиэтиленовый пакет.

Ребенка перевели в роддом №1. Изначально его состояние было тяжелым из-за тяжелой степени гипотермии – температура его тела снизилась до 28,4 градусов. Новорожденного поместили в отделение реанимации, где ему провели инфузионную терапию, согревание и оказали другую необходимую медицинскую помощь.

Милиция завела уголовное дело по статьям «Покушение на преступление» и «Убийство матерью новорожденного ребенка». 11 ноября ГУВД Бишкека сообщило, что подозреваемую задержали.