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Госкомитет нацбезопасности 16 ноября задержал главную редакторку NazarNews Гулжан Шерипбаеву. Ее задержали после длительного допроса, который предположительно длился около пяти часов. Об этом сообщил адвокат журналистки изданию 24.kg.

По его данным, Шерипбаеву обвинили в призывах к массовым беспорядкам и водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. В Госкомитете пока не комментировали задержание Шерипбаевой.

Информацию о задержании Шерипбаевой также подтвердили ее родственники «Азаттыку».

Шерипбаева сообщила, что ее вызвали на допрос в ГКНБ на своей странице в Facebook 16 ноября, однако по какой причине ее вызвали было неизвестно.