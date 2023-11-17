УВД Ошской области 17 ноября сообщило о задержании подозреваемого мужчины, который привязал к столбу другого мужчину, при этом раздев его.

Видео, с привязанным к столбу голым мужчиной, распространилось в соцсетях 16 ноября. По данным УВД, инцидент произошел ночью 13 ноября в селе Куршаб Ошской области.

«Местный житель К.Ш. позвал к себе во двор односельчанина, где в ходе конфликта избил гражданина Э.Т. и нанес ножевые ранения и привязал его к столбу», — сообщили в милиции.

В ночь на 14 ноября пострадавшего с ножевыми ранениями доставили в больницу. По этому факту возбудили уголовное дело по статье «Причинения вреда здоровью», а подозреваемого задержали.