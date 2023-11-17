Ошский горсуд 16 ноября продлил арест в СИЗО мэру Узгена Дамиру Монолдорову. Под стражей он будет до 9 декабря.

Сообщается, что на Монолдорова завели уголовное дело по статье «Угроза применения насилия опасного для жизни и здоровья». Его также подозревают в участии в деятельности организованной преступной группировки убитого Камчы Кольбаева.

О задержании мэра Узгена стало известно 15 ноября. Как рассказали в ГКНБ, чиновник «систематически использовал возможности членов ОПГ для устрашения неугодных ему лиц».

«В частности только по одному эпизоду установлено, что под угрозой применения насилия, отдельные представители преступного мира требовали от гражданского активиста прекратить критиковать работу мэра Узгена и не освещать об этом в СМИ, в противном случае угрожали причинить тяжкий вред здоровью», — сообщали в ГКНБ.