Пресс-центр ГКНБ 15 ноября сообщил о задержании мэра города Узген Дамира Монолдорова. По данным спецслужбы, градоначальник подозревается в участии в деятельности организованной преступной группировки покойного Камчы Кольбаева.



Как рассказали в спецслужбе, следствием установлено, что мэр Узгена «систематически использовал возможности членов ОПГ для устрашения неугодных ему лиц».



«В частности только по одному эпизоду установлено, что под угрозой применения насилия, отдельные представители преступного мира требовали от гражданского активиста прекратить критиковать работу мэра Узгена и не освещать об этом в СМИ, в противном случае угрожали причинить тяжкий вред здоровью», — сообщили в ГКНБ.



В Госкомитете сообщили, что подозреваемые задержаны и водворены в СИЗО Управления ГКНБ по городу Ош. Также спецслужба продолжает искать других участников преступлений.



Криминальный авторитет Камчы Кольбаев был убит 4 октября во время спецоперации в Бишкеке. В ГКНБ тогда сообщили, что вор в законе оказал «вооруженное сопротивление» при задержании и был «ликвидирован» ответным огнем.

После этого Госкомитет начал активно задерживать членов ОПГ Кольбаева. В начале октября спецслужбы отчитались о задержании более 40 активных членов и лидеров преступной группы. В числе задержанных есть и некоторые бизнесмены.

2 ноября глава ГКНБ Камчыбек Ташиев объявил об увольнении более 200 госслужащих за связи с Кольбаевым и бывшим замглавы Таможни Райымбеком Матраимовым. Ташиев отметил, что сейчас идет «чистка госорганов» и заявил, что «отныне в Кыргызстане не будет мафии Кольбаева и мафии Матраимова».