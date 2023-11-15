Верховный суд частично удовлетворил заявление Баястана Абдыкадырова, пользующегося инвалидной коляской, который подал в суд против Международного аэропорта «Ош» в связи с недостаточными условиями для людей с инвалидностью, и постановил взыскать с аэропорта 100 тысяч сомов. Информацию «Клоопу» 15 ноября подтвердили в Верховном суде.

Сам Абдыкадыров сообщил «Клоопу», что в аэропорту Оша не были полностью предусмотрены условия для людей с инвалидностью и он решил подать в суд после того, как сотрудники аэропорта сказали в его адрес «обидные слова, порочащие честь».

«В аэропорту должны быть специальные условия мирового стандарта, предназначенные для людей с инвалидностью. Когда я собирался лететь в столицу для обследования через аэропорт “Ош”, то заметил, что туалет не адаптирован для людей на коляске. При посадке на борт самолета отсутствовал специальный подъемный лифт для маломобильных пассажиров, поэтому меня донесли до самолета, но сотрудник, который это делал, пробормотал оскорбительную речь. Я подал в суд, чтобы исправили условия, ведь сколько других людей, кроме меня, будут летать на этом самолете, и они окажутся в такой же плохой ситуации», — сказал он.

Заявление Абдыкадырова, которое он написал против Международного аэропорта «Ош» принял Ошский городской суд 7 февраля этого года. Согласно иску, Абдыкадыров требовал с аэропорта 200 тысяч сомов и создать в аэропорту условия для маломобильных людей.

Он отмечал, что «это обстоятельство создало для него атмосферу ущербности». Абдукадыров также жаловался на отсутствие специального лифта для пассажиров в коляске при посадке.

В Центре стратегических судебных тяжб утверждают, что отсутствие условий в аэропорту для людей с инвалидностью — дискриминация, запрещенная законами Кыргызстана. По их мнению, в этой ситуации аэропорт не может ссылаться на нехватку средств, так как это «унижающие достоинство условия» по отношению к людям с инвалидностью.