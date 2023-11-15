Совет улемов Духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК) считает, что в исламе вопросы культуры одежды и этикета бритья необходимо решать путем просвещения и разъяснений. С таким заявлениям улемы выступили относительно законопроекта, которым предлагается ввести за ношение в общественных местах одежды и объемных бород, закрывающих лицо.



В сообщении отмечается, что в шариате женщинам разрешено оставлять непокрытыми руки (ладони), часть ноги и лицо (от волос до подбородка). Остальная часть является авратом (незащищенным местом) и должна быть прикрыта хиджабом.

«Но никаб необязателен. Сейчас много тех, кто не достиг уровня хиджаба. Поэтому хиджаб является обязательным. Из-за того, что у хиджаба нет одной формы, улемы считают, что каждый может носить согласно традициям страны, в которой проживает», — говорят они.



В Совете улемов подчеркнули, что ношение бороды считается сунной.

«Мы считаем, что в исламе вопросы культуры одежды и этикета бритья необходимо решать путем просвещения и разъяснений», — заключили улемы.



Накануне депутатка парламента Шарапаткан Мажитова инициировала законопроект, которым предлагается ввести штрафы за ношение в общественных местах одежды и объемных бород, закрывающих лицо. Проект закона вынесен на общественное обсуждение.

Она предложила за это ввести штраф в размере 2 тысяч сомов (20 расчетных показателей) либо привлекать к общественным работам на срок до 30 часов. Повторное правонарушение повлечет наложение штрафа в 4 тысяч сомов либо привлечение к общественным работам на срок до 40 часов.

По словам депутатки, задачей проекта закона является обеспечение идентичности и общественной безопасности в стране.