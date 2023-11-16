В ГКНБ 16 ноября сообщили о задержании «лидеров и организаторов массовых беспорядков» во время межэтнического конфликта 2010 года в городе Джалал-Абад.

Как рассказали в спецслужбе, мужчину с инициалами Г.Т.У. задержали 13 ноября в селе Таш-Булак Сузакского района. По данным ГКНБ, он «являясь одним из лидеров сепаратистских групп на территории этого района активно призывал к организации массовых беспорядков, с перекрытием автодорог, установкой блокпостов, нападением на мирных жителей, пытавшихся выехать из контролируемых сепаратистами районов».

Второй задержанный Р.А., по данным спецслужбы, был ответственным за так называемый участок «Круговое» Сузакского района.

«По месту жительства Р.А. обнаружены и изъяты: одна снайперская винтовка SAKO TRG-22 (состоит на вооружении подразделений специального назначения многих стран мира) калибра 6,5 мм с оптическим прицелом Prazise Jagen и прибором ночного видения Pulsar, один Карабин SAUER 101 (нарезное), одно гладкоствольное оружие FABARM XLR 12 калибра, а также боеприпасы к ним в количестве 76 штук», — рассказали в Госкомитете.



В ГКНБ добавили, что следствие по делу продолжается.

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Спецслужба активно задерживает причастных к организации массовых беспорядков во время межэтнического конфликта в 2010 году с апреля 2021 года. Тогда в ГКНБ возобновили следствие по этим события по поручению президента Садыра Жапарова.



Межэтнический конфликт 2010 года

С 10 по 14 июня 2010 года в городах Ош и Джалал-Абад произошли столкновения между этническими узбеками и кыргызами — в эти дни в там ввели комендантский час и объявили чрезвычайное положение. Тысячи зданий были сожжены, а у военных и милиции захватили оружие и спецтехнику.

Всего в столкновениях на юге Кыргызстана летом 2010 года, по данным Минздрава, погибли 426 человек, ранения получили более тысячи человек, а материальный ущерб составил около $2,2 млрд.

В июне 2020 года «Азаттык» писал, что при расследовании трагических событий было возбуждено более 5,5 тысячи уголовных дел, из которых раскрыты лишь 360. Приостановлено 3 919 дел, прекращены расследования по 13 делам. Еще 1 391 дело находится в производстве с другими уголовными делами.