В ГКНБ 16 ноября сообщили о задержании члена международной наркогруппировки Ж.А.Г. 42-летнего мужчину задержали на автотрассе «Аэропорт Манас — Бишкек» вблизи села Учкун Чуйской области.



Как рассказали в спецслужбе, при задержании у него нашли наркотические средства синтетического происхождения мефедрон общим весом 9 кг 980 граммов общей стоимостью 59 млн 880 тысяч сомов.

1 из 2

По этому факту возбудили уголовное дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта в крупном размере». Задержанного водворили в СИЗО ГКНБ на время следствия.

В ГКНБ призвали родителей быть бдительным в отношении своих детей, так как к сбыту наркотиков широко привлекается молодежь через интернет, мессенджеры и соцсети, обеспечивающие анонимность в организации распространения и сбыта.

В спецслужбе добавили, что розыск других членов этого наркоканала продолжается.

Это не первое крупное задержание связанное с наркотиками. 2 ноября Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков сообщила о задержании двух иностранцев, которые открыли подпольную нарколабораторию в Чуйской области. У мужчин изъяли почти 4 кг мефедрона и 425 килограммов прекурсоров.



В июле наркоборцы задержали трех членов международной наркогруппы от 20-ти до 22 лет. При них нашли почти 12 кг мефедрона.