Сегодня, 16 ноября, в Первомайском районном суде состоялось очередное заседание по делу 20-летнего блогера Ырыса Жекшеналиева. По словам журналистки Кундуз Жолдубаевой, прокуратура запросила для парня семь лет лишения свободы.

Ранее гособвинение просило заключить Жекшеналиева под стражу на шесть лет.

Жолдубаева сообщила, что прения сторон назначены на 27 ноября.

Суд в отношении блогера идет из-за публикации в паблике «Полит Узник» архивного видеообращения экс-председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева в Facebook о месторождении Жетим-Тоо в Нарынской области.

В отношении Жекшеналиева завели уголовное дело по статье «Массовые беспорядки» («Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами»). По этой статье блогеру грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Задержали Жекшеналиева ещё в августе в 2022 году. После этого депутаты Жогорку Кенеша и правозащитники не раз призывали суд освободить блогера, а МВД — полностью прекратить уголовное дело в его отношении.