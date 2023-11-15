Муфтий Кыргызстана Замир Ракиев обозначил позицию Духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК) по поводу никаба.

«Мы с самого начала поддерживали хиджаб. А то, что покрывают все лицо называется никаб. Мы в Cовете улемов пришли к выводу, что никаб — это право каждого, но не обязанность, и что мы не можем ограничивать чьи-либо права», — сказал он в интервью «Азаттыку».



Накануне депутатка парламента Шарапаткан Мажитова инициировала законопроект, которым предлагается ввести штрафы за ношение в общественных местах одежды и объемных бород, закрывающих лицо. Проект закона вынесен на общественное обсуждение.



Она предложила за это ввести штраф в размере 2 тысяч сомов (20 расчетных показателей) либо привлекать к общественным работам на срок до 30 часов. Повторное правонарушение повлечет наложение штрафа в 4 тысяч сомов либо привлечение к общественным работам на срок до 40 часов.

По словам депутатки, задачей проекта закона является обеспечение идентичности и общественной безопасности в стране.