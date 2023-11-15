На заседании 15 ноября депутаты Жогорку Кенеша приняли в первом чтении поправки в закон «Об игорной деятельности», инициированные Кабинетом министров.



Как рассказала замминистра экономики Айнура Усенбекова, законопроектом предлагается объединить все виды игорной деятельности в одну зону и разрешить деятельность букмекерских контор, игровых автоматов и тотализаторов на территории казино. Она отметила, что проект закона нацелен на повышение эффективности госрегулирования и надзора за работой организаторов азартных игр путем совершенствования законодательства в сфере игорной деятельности.



Однако некоторые депутаты выступили против законопроекта. Нардеп Дастан Бекешев заявил, что проект закона позволит монополизировать всю игорную деятельность. Он спросил у представителей Минэкономики, кто им дал поручение разработать этот законопроект.

Глава Службы регулирования и надзора за финансовым рынком Марат Пирназаров в ответ заявил, что никто поручения не давал, а разработчики прислушались к обществу.



Бекешев возразил и заявил, что общество в целом выступает за запрет игорных заведений. Он предположил, что законопроект разработан в интересах компании «Гранд Казино», учредителем которой является Азат Бурканов — сын друга президента Арзыбека Бурканова.

«Вы решили отдать одному казино всю игровую деятельность. Есть разница между букмекерской деятельностью и казино. Зачем тому, кто будет делать ставку на футбол заходить в казино? […] Когда-то партия “Кыргызстан” пыталась монополизировать алкоотрасль и что из этого вышло. Рано или поздно, я думаю, что этим людям придется вырыгать все, что они через такие законы хотят заработать якобы под соусом улучшения жизни граждан. Наоборот гражданам хочется закрыть все азартные игры, а вы принесете другую вещь и отдаете все в одни руки. Это коррупция», — заявил депутат.



Пирназаров в ответ сказал, что никаких поручений не было и законопроект не разработан в интересах «Гранд Казино».

Депутатка Гуля Кожокулова в свою очередь также заявила, что законопроект лоббирует интересы определенных лиц.

Также на заседании стало известно, что Госфиннадзор отозвал лицензию у букмекерской конторы 1xBet. По словам Пирназарова, сейчас 1xBet не работает в стране. Однако он не назвал причину отзыва лицензий.

Запрет на деятельность казино в Кыргызстане действовал с 1 января 2012 года до лета 2022 года.



В июне 2022 года президент Садыр Жапаров подписал закон, разрешающий деятельность казино в Кыргызстане. Ранее его со скандалом приняли в парламенте, а в нескольких городах страны прошли митинги против казино.

Власти утверждают, что цель закона 一 «привлечь дополнительные ресурсы в госбюджет путем создания благоприятных условий для привлечения инвестиций».

По закону, клиентами казино не могут быть граждане Кыргызстана и иностранцы младше 21 года. Противники документа скептически относятся к этому и заявляют, что властям не удастся обеспечить выполнение закона.

По данным Минэкономики на ноябрь 2023 года, всего с июня прошлого года от игорных заведений в виде налогов поступили в бюджет 90 млн сомов, а от продажи лицензий — 210 млн.