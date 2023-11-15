Кара-Суйский районный суд Ошской области приговорил к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы Алмаза Каримова, который напал на бывшую жену с ножом и нанес ей десять ножевых ранений. Однако родственники потерпевшей недовольным решением суда и считают, что обвиняемого «должны были приговорить, как минимум, к 10 годам лишения свободы».

Как сообщили «Клоопу» в Ошском областном суде, Кара-Суйский райсуд вынес решение 19 октября. Суд признал мужчину виновным по статьям «Покушение на совершение преступления» и «Покушение на убийство в состоянии аффекта».

Кроме того, суд обязал обвиняемого выплатить потерпевшей стороне 109 тысяч 661 сомов за материальный ущерб и 100 тысяч сомов за моральный вред.

Бывший муж напал на 37-летнюю Гульбахар Имарову 3 мая. На глазах детей мужчина нанес ей десять ножевых ранений и сбежал. В июле в интервью телеканалу «ОшТВ» Имарова рассказывала, что и до нападения она регулярно подвергалась избиениям со стороны бывшего мужа. Она тогда опасалась, что Каримов может избежать наказания, так как, по словам женщины, сделал заключение из психиатрической больницы, что в момент нападения якобы «находился в состоянии аффекта».

Родная сестра потерпевшей Гүлүмкан Кубанычбек кызы 14 ноября в беседе с «Клоопом» отметила, что районный суд «вынес несправедливое решение, несмотря на наличие доказательств». По ее словам, они уже подали апелляционную жалобу на решение райсуда.

«Мы думали, что ему дадут больше десяти лет. Мало того, что моя сестра страдает психическим расстройством, она также страдает диабетом и проходит лечение в России. Мы даже не знаем, к кому можно обратиться за помощью. Бывший муж сестры избивал и угрожал ей, пользуясь ее наивностью, спокойным характером. Нигде не работал, жил на пособие на детей и на заработки сестры. Даже в случае развода он угрожал, что “уничтожит ее вместе с семьей, и говорил, что мы ничего не сможем сделать”», — рассказала сестра пострадавшей.

Она добавила, что обвиняемый «совершал грязные сексуальные действия и угрожал детям» пострадавшей. Родственница женщины обратилась в правоохранительные органы и к общественности с требованием принять справедливое решение.

«Когда они работали в России, супруг сестры приходил домой пьяный, избивал сестру и показывал ребенку, который сидел рядом, ту часть своего тела [ниже пояса] со словами: “Ты хочешь это видеть?”. Когда такое случилось 3-4 раза сестра, побоявшись отправила ребенка в Ош. Сейчас психическое здоровье детей тоже не совсем хорошее. Мы просим, чтобы судебные органы вынесли справедливое решение. И просим общественность тоже помочь, так как сейчас в судах играют роль только деньги. После того как он отсидит свой срок, он может нас убить и мы думаем сбежать, не знаем что делать», — сказала она.

Семейное насилие — это одна из главных проблем в Кыргызстане. По данным МВД, в Кыргызстане за восемь месяцев 2023 года зарегистрировали 8 512 фактов семейного насилия.

В 2023 году Кыргызстан в Глобальном индексе мира и безопасности женщин (WPS Index) был вновь признан самой небезопасной страной для женщин в Центральной Азии.

Если вы стали пострадали от семейного насилия, то для получения помощи можете обратиться в милицию или кризисные центры по республике.