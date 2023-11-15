В Нарыне неизвестный мужчина напал на женщину в торговом центре «Чолук-Ата», пока она стояла в очереди к банкомату. Об этом сообщили в областном УВД.

По данным милиции, нападение произошло 14 ноября, мужчина ударил женщину по лицу и голове. Пострадавшую госпитализировали, назначены соответствующие экспертизы.

Вскоре милиция нашла подозреваемого. Им оказался житель села Орто-Нура 1992 года рождения. Мужчину допросили и он сообщил, что поругался с женщиной за очередь и напал на нее. Как отметили в УВД, у мужчины есть хроническая болезнь «Легкая деменция при эпилепсии».

«По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье “Хулиганство”, следствие продолжается. По итогам следствия будут дана юридическая оценка», — сообщили в милиции.

В УВД Нарынской области «Клоопу» сообщили, что мужчину после допроса отпустили на время следствия. По итогам назначенных экспертиз будет дана юридическая оценка.