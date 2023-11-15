Минфин подписал соглашение со Всемирным банком о предоставлении технической помощи для актуализации технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «Строительство Камбаратинской ГЭС-1». Об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.



Как рассказали в Минфине, Всемирный банк выделит $5 млн на обновление и доработку существующего ТЭО.

Ранее замминистра экономики Таалайбек Байгазиев говорил, что помощь для обновления ТЭО выделит Международная ассоциация развития (МАР), входящая в состав Всемирного банка. По его словам, $3 млн из выделяемых $5 млн – это беспроцентный кредит, а $2 млн – грантовая помощь.

8 июня 2022 года состоялась церемония начала строительства Камбаратинской ГЭС-1. Она должна стать крупнейшей станцией, которая будет вырабатывать больше электроэнергии, чем Токтогульская ГЭС. По проекту, у нее будет плотина высотой в 256 метров.

Перед началом строительства президент Садыр Жапаров говорил, что Кыргызстан будет возводить новую ГЭС совместно с Казахстаном и Узбекистаном. Также он пообещал, что «Камбар-Ата-1» заработает в ближайшие три-пять лет. Построить эту станцию власти Кыргызстана пытались больше 10 лет.

В июле прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что «Камбаратинская ГЭС-1 в Кыргызстане позволит укрепить энергетическую безопасность стран Центральной Азии».