В ГКНБ 15 ноября сообщили о задержании в Москве 37-летнего кыргызстанца. В спецслужбе заявляют, что он якобы «публично призывал к организации массовых беспорядков и насильственному захвату власти».



Как рассказали в Госкомитете, мужчина находился в межгосударственном розыске по уголовному делу, возбужденному по статье «Публичные призывы к насильственному захвату власти».

«В розыск [был объявлен] активный пользователь социальной сети Facebook — гражданин Кыргызстана К.Н.К. 1986 года рождения, который находясь за пределами страны, систематически публиковал тенденциозно-провокационные сведения, в том числе призывы к массовым беспорядкам и последующему насильственному свержению/захвату власти. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий К.Н.К. был задержан на территории РФ и доставлен на территорию КР», — заявили в ГКНБ.

Также ГКНБ вместе с пресс-релизом поделились ссылкой на видео в ТикТоке, где задержанный называет президента Садыра Жапарова и главу ГКНБ Камчыбека Ташиева «зэками», которых он не уважает и не избирал.

В спецслужбе добавили, что мужчина сейчас находится в СИЗО Управления ГКНБ по Джалал-Абадской области на основании решения суда. Он будет под стражей до 20 ноября. Следствие по делу продолжается.

Это уже второй задержанный «активный пользователь Фейсбука» за призывы к «массовым беспорядкам». 13 ноября в ГКНБ сообщили о задержании 43-летнего мужчины, который по данным спецслужбы, под аккаунтом Адис Жумагулов «на регулярной основе публиковал призывы к массовым беспорядкам и активному неподчинению законным требованиям представителей власти». В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Массовые беспорядки».

В Кыргызстане посты в соцсетях нередко становятся причиной для возбуждения уголовных дел по различным статьям. Например, гражданского активиста и блогера Алилета Балтабая приговорили к пяти годам лишения свободы, признав виновным в призывах к массовым беспорядкам. Сообщалось, что поводом для возбуждения уголовного дела стали посты Балтабая в фейсбуке.