Депутатка Шарапаткан Мажитова предложила ввести штрафы за ношение в общественных местах одежды и объемных бород, закрывающих лицо. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение 14 ноября.



Она предлагает внести два новых пунктах в статью 127 Кодекса о правонарушениях: «Идентификация личности в общественных местах» и «Ношение объемных бород в общественных местах».

Согласно законопроекту, лицо граждан в общественных местах должно быть открытым, чтобы была возможность идентификации личности. Исключением являются занятые на временной трудовой или служебной деятельности, а также иностранные граждане, имеющие дипломатический статус.

За ношение закрывающей лицо одежды или объемной бороды предлагается ввести штраф в размере 2 тысяч сомов (20 расчетных показателей) либо привлекать к общественным работам на срок до 30 часов. Повторное правонарушение повлечет наложение штрафа в 4 тысяч сомов либо привлечение к общественным работам на срок до 40 часов.



В справке-обосновании к законопроекту отмечается, что документ направлен на регулирование одежды и внешнего вида граждан в общественных местах с целью обеспечения возможности идентификации личности.

По словам депутатки, задачей проекта закона является обеспечение идентичности и общественной безопасности в стране.

По ее мнению, запрет на ношение паранджи в определенных общественных местах помогает обеспечить безопасность и общественный порядок, не ограничивая при этом права граждан на свободу передвижения и вероисповедания.



Также она считает, что законопроект позволит достичь социокультурной гармонии.

«Законопроект стремится к созданию баланса между уважением к религиозным убеждениям и потребностью в общественной безопасности. Он направлен на гармоничное сосуществование разных групп населения, учитывая основные принципы гражданской свободы и права на проявление религиозных убеждений при соблюдении правил общественной безопасности и идентификации личности в общественных местах», — говорится в документе.

Ранее депутатка Шарапаткан Мажитова уже поднимала вопрос о парандже. На заседании парламента 6 сентября она говорила о необходимости принятия мер на государственном уровне, так как с каждым днем увеличивается количество женщин носящих паранджу.

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