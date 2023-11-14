Президент Садыр Жапаров указом от 1 ноября освободил от занимаемой должности судью Сокулукского районного суда Чуйской области Кыялбека Токтомаматова. Документ опубликован на портале «Токтом».



В указе президента говорится, что Токтомаматов уволен «в связи с нарушением требований безупречности поведения судьи».

Именно Токтомаматов рассматривал и вынес решение по делу об изнасиловании Асель Ногойбаевой бывшим супругом, освободив обвиняемого под пробационный надзор. Представление об увольнении судьи Токтомаматова внес лично глава Верховного суда Замирбек Базарбеков. По его мнению, действия судьи Сокулукского райсуда были неправильными.

Всего президент своими указами от 1 и 3 ноября уволил 9 судей. Из них семь судей сняты с должностей уволены «в связи с нарушением требований безупречности поведения судьи», один — в связи с дачей согласия на привлечение к уголовной ответственности, еще один — по собственному желанию.

О случае с истязанием 36-летней Асель Ногойбаевой в селе Селекционном Чуйской области стало известно 20 сентября. Тогда пострадавшая поступила в Нацгоспиталь с резаными ранами лица и шеи.

По этому факту милиция возбудила уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» и задержала 39-летнего мужчину, который является бывшим супругом пострадавшей.

Вскоре после этого выяснилось, что женщина уже дважды обращалась в правоохранительные органы на бывшего мужа по факту изнасилования, но он не получил тюремный срок. 27 сентября Чуйский областной суд отменил пробацию в отношении мужчины по делу об изнасиловании и приговорил его к 8 годам лишения свободы.