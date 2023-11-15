Госкомитет нацбезопасности 15 ноября сообщил, что бизнесмен и выходец из Кыргызстана Азим Рой объявлен в розыск.

В ГКНБ уточнили, что Рой сейчас имеет гражданство России и его объявили в розыск по делу о легализации преступных доходов в отношении членов ОПГ Камчы Кольбаева и отдельных предпринимателей, финансировавших ОПГ.

По данным ГКНБ, Азима Роя обвиняют по статьям «Финансирование организованных групп и преступных сообществ» и «Принуждение к совершению сделки или отказа от её совершения с применением шантажа или под угрозой применения насилия совершенное группой лиц по предварительному сговору и причинившие по неосторожности тяжкий вред».

«В ходе следствия было установлено, что Азим Рой, используя влияние криминального авторитета Асанбека (Кольбаева), путем угроз незаконно завладел долей в размере 6000 кв.м., стоимостью $10 млн в строящемся в Бишкеке БЦ “Арстан Таувер”», — сообщили в ГКНБ.

В ГКНБ добавили, что выявили и другие факты совместной финансовой работы Роя и Кольбаева. По данным следствия, Рой купил и оформил на свою жену квартиру площадью 500 кв.м, примерной стоимостью $1 млн, в которой жил Кольбаев.

Другая недвижимость, которой владеет Рой, находится в одном из элитных жилых городков в окраинах Бишкека. Площадь жилья 1000 кв.м примерной стоимостью $2 млн и он расположен по соседству с домом Кольбаева. Также у Роя нашли коттедж в ЦО «Каганат» стоимостью $500 тысяч.

Кто такой Азим Рой

Азим Рой (Орозахун Сайдазимов) уроженец Кыргызстана. Он родился и вырос в селе Чалдовар Чуйской области.

В кыргызских СМИ Азима называют меценатом, занимающимся благотворительностью. Издание Turmush писало, что он взял опекунство над интернатом для детей с инвалидностю в селе Беловодское, постоянно оказывает материальную помощь малоимущим семьям в своем родном селе.

В селе Чалдовар даже переименовали одну из улиц в честь мецената — он выделяет деньги на ее содержание.

В начале 2022 года журналисты-расследователи нашли счет Азима Роя в крупнейшем швейцарском банке Credit Suisse. Счет был открыт с 1997 по 2013 годы, максимальная сумма на счету составляла $11,6 млн.

Расследователи OCCRP писали, что Азим Рой — «предприниматель со связями в преступном мире России и Центральной Азии», и знаком с одним из самых известных криминальных авторитетов Кыргызстана Камчы Кольбаевым. По их данным, Азим ведет дела с одним из родственников Кольбаева.

Кроме этого в сентябре 2022 года в соцсетях появилась фотография с изображением юбилейной медали «95 — лет милиции» МВД КР, которую якобы вручили Азиму Рою.

В том же году издание 24.kg со ссылкой на источники сообщало, что Рой 19 сентября перечислил на специальный счет ГКНБ 22 миллиона 596 тысяч сомов.

«В платежном документе указано, что спонсорская помощь оказана “с целью укрепления национальной безопасности страны от Азима Роя”», — добавили в издании.