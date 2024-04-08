В Духовном управлении мусульман Кыргызстана сообщили, что в этом году праздничный Айт намаз не будут проводить на Старой площади Бишкека из-за «международной обстановки и обеспечения безопасности».

Праздничный Айт намаз пройдет только в мечетях страны.

Орозо айт — исламский праздник, отмечаемый в честь окончания священного для мусульман поста в месяц Рамазан. В этом году он выпал на 10 апреля.

В предыдущие годы праздничный Айт намаз масштабно проводили на Старой площади в Бишкеке. В нем участвовали одновременно до нескольких тысяч человек, также к верующим зачастую присоединялись президент и другие высокопоставленные политики и чиновники. В последний раз Айт намаз на Старой площади отменяли только во время пандемии коронавируса.

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Видео с Айт намаза на Старой площади в апреле 2023 года. Видео: Медер Мырзаев

Причинами отмены проведении массовой молитвы в этом году в ДУМК назвали «международную обстановку и обеспечение безопасности». Возможно, это связано с недавним терактом в подмосковном концертном зале «Крокус», в котором погибло не менее 145 человек. Всего по делу о теракте проходят более 15 человек. Среди них есть уроженцы Таджикистана, которых следствие считает главными исполнителями теракта.



После теракта по всей России начались массовые акты агрессии по отношению к мигрантам из Центральной Азии. В том числе проверки, задержания мигрантов и выдворение их из страны. Также российские политики вновь заговорили об ужесточении миграционного контроля и отмене безвизового режима со странами ЦА.





