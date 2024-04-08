Президент Садыр Жапаров высказался по поводу закона «об иностранных представителях».

В интервью госинформагенству «Кабар» глава государства дал пояснение по поводу сказанных им ранее упреков в сторону НКО. Недавно Жапаров заявил, что НКО в Кыргызстане нигде не регистрировались и никому не отчитывались. Эти слова президента были подвергнуты критике.

«Именно отдельные представители этих неправительственных организаций искажают информацию. Проект закона о внесении изменений в Закон “О некоммерческих организациях” (закон “об иностранных представителях” — прим. ред.) обсуждался несколько месяцев. Тогда говорилось, что одной из главных целей его принятия была перерегистрация неправительственных организаций, финансируемых из-за границы, и придание им статуса “иностранного представителя”. Также было сказано, что государство должно знать, на какие конкретные цели расходуются полученные извне средства. Мои слова в соцсети были сказаны именно в этом контексте. Это прекрасно поняли все неправительственные организации. А потом с улыбкой говорят “мы зарегистрированы”. Скажите, кто зарегистрирован как “иностранный представитель”? Ни один из них не был зарегистрирован таким образом. Вот что я имел в виду», — заявил Жапаров.

По словам президента, после принятия закона НКО «продолжат работать так же, как и работали до сегодняшнего дня».

«Я гарантирую, что никаких преследований не будет. Повторюсь еще раз, мы не собираемся их преследовать. Просто нужно обеспечить открытость. Мы хотим, чтобы народ знал, кого финансируют из-за границы. Мы также добиваемся того, чтобы они осуществляли деятельность в соответствии со своим уставом. Что в этом плохого? Не следует понимать, что прозрачность означает, что государство интересуется их средствами», — отметил он.

Президент заявил, что намерения властей лишь в том, чтобы часть денег, которые получают НКО, не были использованы для вмешательства во внутренние дела.

«Если есть некоммерческие организации, которые хотят заниматься политикой, то они должны вступить в партию или создать новую партию. И пусть продолжают работать. Никто им этого не запрещает», — подчеркнул он.

По мнению Жапарова, работать по новым правилам для НКО не проблема. Об этом, по его словам, говорят и авторитетные эксперты, отмечая наличие подобных законов и в других странах.

«Подобные законы есть даже в тех странах Запада, которые представители неправительственных организаций ставят нам в пример. Если им не верят, пусть поищут в интернете», — заключил он.

Президент Садыр Жапаров 2 апреля подписал закон «об иностранных представителях». По его мнению, этот закон пойдет стране только на пользу, поскольку «все будут работать открыто и на равных условиях».

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы: https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop