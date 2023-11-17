Глава Госкомитета нацбезопасности Качыбек Ташиев 17 ноября в очередной раз открыл новое здание Управления ГКНБ. Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.

Новое здание ГКНБ Ташиев открыл в городе Каинды Панфиловского района Чуйской области.

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«Здание соответствует всем современным требованиям и полностью оснащено необходимой техникой для организации эффективной работы сотрудников органов национальной безопасности», — сообщили в ГКНБ.

Новые здания отделений ГКНБ активно открывают во всех областях Кыргызстана с сентября 2021 года.