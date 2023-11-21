Первомайский районный суд Бишкека изменил меру пресечения в отношении главной редакторки Nazar News Гулжан Шерипбаевы. Об этом 21 ноября сообщили в пресс-службе суда.

По информации суда, Шерипбаевой 20 ноября изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест до 15 января 2024 года. Суд принял такое решение по прошению следователя ГКНБ.

Гулжан Шерипбаеву задержал ГКНБ 16 ноября после допроса, на котором она была около пяти часов. Известно, что в отношении журналистки возбуждено уголовное дело по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной, межрегиональной вражды (розни)».