ГКНБ объявил в розыск сына основателя рынка «Мадина» Ильшата Салимова по подозрению в финансировании ОПГ убитого криминального авторитета Камчы Кольбаева. Об этом в Госкомитете сообщили 20 ноября.

Сообщается, что Салимову заочно предъявлено обвинение по статьям «Финансирование организованных групп и преступных сообществ» и «Принуждение к совершению сделки или отказа от её совершения с применением шантажа или под угрозой применения насилия совершенное группой лиц по предварительному сговору и причинившие по неосторожности тяжкий вред».

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«Ильшат Салимов занимался финансированием членов ОПГ К. Асанбека (Кольбаева), а также легализацией преступных доходов», — заявили в ГКНБ.

По версии следствия, Салимов используя влияние Кольбаева, путем угроз незаконно лишал долей своих партнеров в различных бизнес-проектах, после чего от прибыли покупал земельные участки и под видом долевого участия в последующем спонсировали ОПГ Кольбаева.

«Кроме этого, Ильшат Салимов имеет доли в стройкомпаниях, в частности владеет дорогостоящими участками в Бишкеке общей площадью более 3 га, на которых стройкомпании возводят многоквартирные дома премиум класса. Также, имеются более 110 квартир (11 тыс.м2) в строящихся объектах на общую сумму около $12 млн», — говорится в сообщении ГКНБ.

В Госкомитете добавили, что компания ОсОО «Мадина», которой владеет Турсунтай Салимов, купила у АО «Кыргызский камвольно-суконный комбинат» в собственность здание бывшего детского сада №155. При этом сама покупка была незаконной. Сейчас, по данным ГКНБ, там находится центр отдыха «Прадо» стоимостью в $5 млн.

В ГКНБ утверждают, что после покупки Турсунтай и Ильшат Салимовы заключили договор с одной из стройкомпаний о постройке многоэтажного жилого дома премиум класса, чтобы легализовать полученное имущество.

«Одним из условий начала строительства дома являлось предоставление стройкомпанией квартиры (стоимостью $500 тысяч) как гарантия завершения строительства. Ввиду невозможности получения разрешительных документов на строительство жилого дома на территории бывшего детского сада, договор был расторгнут. Однако, Ильшат Салимов отказался возвращать квартиру и совместно с К. Асанбеком (Кольбаевым) путем давления на предпринимателей незаконно завладели чужим имуществом», — пояснили в ГКНБ.

Затем, сообщили в спецслужбе, эту квартиру использовал Кольбаев для обмена на участок в Чолпон-Ате для постройки торгового центра на месте бывшего казино «Зодиак».

Также в ГКНБ сообщили, что Ильшат Салимов является учредителем стройкомпании Т.S. Group и эта компания вывела из «Кыргызский камвольно-суконный комбинат» складские помещения общей площадью 4,5 га с оцениваемой стоимостью около $11,5 млн.

«Получены неопровержимые доказательства причастности семьи Салимовых к незаконной деятельности К.Асанбека (Кольбаева) и его преступной группировке. В частности, Ильшат Салимов владеет коттеджем в ЦО “Каганат” стоимостью $600 тысяч, расположенном по соседству с коттеджем К. Асанбека в Чолпон-Ате, а также еще одним коттеджем в строящемся ЦО “Каганат Резорт” стоимостью $700 тысяч», — подчеркнули в спецслужбе.

В ГКНБ добавили, что Ильшат Салимов владеет несколькими квартирами в центре города общей стоимостью около $700 тысяч и владеет несколькими компаниями, которые занимаются грузоперевозками, общепитом и строительством.

ГКНБ задержал Турсунтая Салимова в октябре этого года. Его также подозревают в финансировании ОПГ Кольбаева. По решению Первомайского райсуда Бишкека, Салимова водворили в СИЗО ГКНБ до 4 декабря.

При этом сам Салимов позже заявил, что он не имеет отношения к финансированию криминалитета.