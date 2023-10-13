Экс-депутат парламента и владелец рынка «Мадина» Турсунтай Салимов, арестованный по делу о причастности к ОПГ Камчы Кольбаева, обратился к президенту Садыру Жапарову. Об этом говорится в обращении адвокатов, которое на своей странице опубликовал один из защитников Салимова Кайсын Абакиров.



Отмечается, что Салимов попросил главу государства взять его дело под личный контроль, «так как задержание и голословные обвинения честных предпринимателей в совершении тяжких преступлений может оказать негативное влияние на экономическое развитие республики».

Адвокаты заявляют, что обвинения в отношении их подзащитного о связях с криминалом и финансирование их деятельности «не соответствуют действительности».

«Салимов никогда не имел никаких связей с криминальными элементами, тем более не занимался финансированием преступных группировок, также сообщаем, что в ходе проведенного обыска по месту жительства и работы нашего подзащитного ничего не обнаружено и не изъято», — говорится в обращении защитников арестованного.

Адвокаты отметили, что до сегодняшнего дня никаких заявлений о совершении преступлений в отношении Салимова в милицию не поступали. Они добавили, что в действиях их подзащитного «не имеется состава преступления и данное обстоятельство будет доказано в ходе следствия».

О задержании Турсунтая Салимова стало известно 8 октября. На следующий день ему избрали меру пресечения. По решению Первомайского райсуда Бишкека, Салимова водворили в СИЗО ГКНБ до 4 декабря. Ему предъявили обвинение по статье «Создание организованной группы или участие в ней».

По данным ГКНБ, Салимов «на постоянной основе спонсировал деятельность преступной группы Кольбаева» (финансировал «общак»), а также занимался подкупом коррумпированных должностных лиц «для поддержания жизнедеятельности группировки и попыток избежать уголовного наказания». Также в спецслужбе заявили, что он на постоянной основе осуществлял так называемый «грев» в исправительные учреждения «для поддержания материального состояния исключительно членов организованной группировки и улучшения их условий содержания».



Кроме того, в ГКНБ утверждают, что Салимов «использовал преступные связи для своих выгод и интересов, с целью устрашения конкурентов и иных лиц, для притеснения и возможного завладения их активами и бизнес-проектами».



Сам Салимов на суде заявил, что не имеет отношения к Кольбаеву и они были просто соседями.



Турсунтая Салимова арестовали после смерти криминального авторитета Камчы Кольбаев, который был убит 4 октября силовиками во время спецоперации по его задержанию.

Вскоре спецслужба отчиталась о задержании более 40 активных членов и лидеров ОПГ Кольбаева. В числе задержанных оказались и некоторые бизнесмены.