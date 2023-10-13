Акын Жамайка Токонова выпустила песню, в которой размышляет на тему насилия над женщинами и равнодушия окружающих на это в Кыргызстане. Произведение «Кайрылуу» («Обращение») она опубликовала на своих страницах в соцсетях.



«Клооп» предлагает читателям послушать короткий вариант этой песни. Полная версия доступна по ссылке.

«Красавиц наших истязают, Истязают их кыргызские же сыновья

Много стало случаев почему-то, Когда девочкам машут мечами

И, видя все это, Почему старейшины не приструнят их?

Если так же все будет продолжаться, Недалек будет и конец

Степенного кыргызского народа»