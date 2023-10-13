Акын Жамайка Токонова выпустила песню, в которой размышляет на тему насилия над женщинами и равнодушия окружающих на это в Кыргызстане. Произведение «Кайрылуу» («Обращение») она опубликовала на своих страницах в соцсетях.
«Клооп» предлагает читателям послушать короткий вариант этой песни. Полная версия доступна по ссылке.
«Красавиц наших истязают,
Истязают их кыргызские же сыновья
Много стало случаев почему-то,
Когда девочкам машут мечами
И, видя все это,
Почему старейшины не приструнят их?
Если так же все будет продолжаться,
Недалек будет и конец
Степенного кыргызского народа»