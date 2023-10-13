Кыргызский фильм «Кыз ала качуу» режиссера Мирлана Абдыкалыкова получил главный приз конкурса Jiseok 28-го Пусанского международного кинофестиваля. Об этом сообщила продюсерка Алтынай Койчуманова.

Кинофестиваль прошел в Пусане (Южная Корея) с 4 по 13 октября. На нем и прошла мировая премьера фильма с участием международных кинокритиков. По словам создателей картины, критики дали положительные отзывы о фильме, а жюри отметило «сильное эмоциональное впечатление от просмотра».

«В новом фильме через драматичную историю девушки Үмүт режиссер Мирлан Абдыкалыков поднимает актуальную для Кыргызстана тему похищений девушек, пытаясь разобраться в причинах этого явления, роли не только похитителей, но и общества в целом. Съемки фильма проходили в новостройках Бишкека», — сообщили создатели картины.



Пусанский кинофестиваль, основанный в 1996 году, считается крупнейшим в Азии. В этом году на фестиваль отобрали 269 фильмов из 70 стран.

Секция конкурса Jiseok, в которой картина «Кыз ала качуу» получила главный приз, создана для признанных азиатских кинематографистов, снявших три и более фильма.

Кроме кыргызского фильма в эту конкурсную секцию вошли фильмы из Японии, Китая, Индонезии, Бангладеш, Южной Кореи, Таиланда, Шри-Ланки и Филиппин — всего 10 фильмов.