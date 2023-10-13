Октябрьский райсуд Бишкека водворил в СИЗО-1 до 4 ноября руководителя строительной компании «Эмарк Групп» Чолпонбека Акматова. Об этом «Клоопу» 13 октября сообщили в пресс-службе Бишкекского горсуда.

Отмечается, что Акматову предъявили обвинение по статье «Легализация (отмывание) преступных доходов» в составе преступного сообщества (ст. 222 ч.3 п.2) УК КР. ГКНБ пока никак не комментировал задержание Акматова.

Ранее по такому же обвинению арестовали основателя стройкомпании Elite House Тимура Файзиева, главу стройкомпании «Авангард стиль» Эрниса Минкеева, бывшего первого заместителя гендиректора MEGA Арстанбека Темирбаева и соучредителя центра отдыха Kaganat Resort и владельца ОсОО «Аврора групп» Азрета Боотаева.

Всех их арестовали после смерти криминального авторитета Камчы Кольбаев, который был убит 4 октября силовиками во время спецоперации по его задержанию.



Вскоре спецслужба отчиталась о задержании более 40 активных членов и лидеров ОПГ Кольбаева. В числе задержанных оказались и некоторые бизнесмены.

