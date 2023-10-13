Компания «АБ Энерго» планирует построить в Джалал-Абадской области угольную тепловую электростанцию мощностью 660 МВт. Об этом стало известно по итогам Х Кыргызско-Российской межрегиональной конференции «Новые горизонты промышленной кооперации России и Кыргызстана», которая завершилась 11 октября.

По информации Кабинета министров, сумма инвестиций компании «АБ Энерго» составит $2,3 млрд.

«Между полномочным представительством президента в Джалал-Абадской области и ООО “АБ Энерго” будет подписано соглашение о проработке и реализации инвестиционных проектов и строительства угольной тепловой электростанции 660 МВт в Джалал-Абадской области», — сообщили в Кабмине.

Чем известна «АБ Энерго»?

Компания «АБ Энерго» ранее упоминалась в расследовании «Клоопа» о строительстве в Джалал-Абаде академии футбольного клуба «Барселона», с которой связаны семья главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, приближенные президента Садыра Жапарова и свергнутого президента Курманбека Бакиева.

«АБ Энерго» принадлежит российскому бизнесмену Николаю Коробовскому – одному из соучредителей ОсОО «ЖалГрупп Азия», которому в Кыргызстане и принадлежит франшиза футбольной академии Barça Experience.

Как выяснил «Клооп», компанией «АБ Энерго» владеет супруга Коробовского — Анар Коробовская.

«АБ Энерго» вот уже 18 лет дешево закупает у холдингов «Казахмыс» и Центрально-Азиатской Электроэнергетической корпорации электроэнергию и перепродает ее Казахстану впятеро дороже.

Сам же Николай Коробовский входит в Топ-100 самых богатых жителей Омска, где и зарегистрирована компания «АБ Энерго». Известно также, что эта компания уже более семи лет обеспечивает топливом население Омской, Воронежской и Челябинской областей, а также предприятия-гиганты: Челябинский электрометаллургический комбинат, Серовский завод ферросплавов, «Интер РАО», «ЭНЕЛ Россия» и ТГК-11.

Кроме этого, председатель совета директоров «АБ Энерго» Николай Коробовский и первая леди Кыргызстана Айгуль Жапарова подписали в Москве резолюцию о высадке парка дружбы «Сад жизни» в Баткене в рамках президентской кампании по озеленению страны.

Сообщалось также, что компания Коробовского даст грант на $73,8 тысяч «Конгрессу женщин Кыргызской Республики», грант на 11 млн рублей государственному ведомству «Кыргызтест» и закупит в России за 1,6 млн рублей информационную систему для Национального исторического музея.