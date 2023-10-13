В МВД 13 октября сообщили о задержании в Бишкеке экс-мэра города Чолпон-Ата Мирлана Маратова. Его подозревают в мошенничестве.

По данным ведомства, Маратов ранее привлекался к уголовной ответственности и тесно связан с криминальными авторитетами.

В МВД рассказали, что осенью 2021 года Маратов обманным путем получил у жителя столицы $10 тысяч.

«При этом он сначала оставил в залог автомашину “Лексус”, техпаспорт, доверенность, однако вскоре приехал снова и попросил обратно ненадолго машину — якобы у него возникли срочные дела. Только после этого он так и не появился, а иномарку, как выяснилось, продал другим лицам», — говорят в милиции.



Маратова водворили в ИВС. Одновременно с этим в соцсетях распространилось видео, на котором Маратов признается, что состоит на учете как член ОПГ Камчы Кольбаева.



«На сегодня отрекаюсь от воровских идей и обязуюсь жить по законам Кыргызской Республики», — говорит он в ролике.

Мирлан Маратов занимал пост мэра Чолпон-Аты с 2010 по 2013 годы. В день парламентских выборов 2015 года его арестовали за то, что он в нетрезвом состоянии звонил на избирательные участки и говорил, что там заложены бомбы. На парламентских выборах 2020 года Маратов был в списке кандидатов от партии «Мекеним Кыргызстан», связанной с бывшим замглавы Таможни Райымбеком Матраимовым, признавшимся в коррупции.



Активные аресты членов ОПГ и тех, кто с ними связан правоохранители начали проводить после убийства Камчы Кольбаева, которого ГКНБ «ликвидировал» 4 октября во время спецоперации при попытке его задержания.

Вскоре спецслужба отчиталась о задержании более 40 активных членов и лидеров ОПГ Кольбаева. В числе задержанных оказались и некоторые бизнесмены.



Также после смерти Кольбаева в соцсетях распространяются видео, на которых члены ОПГ и криминальные авторитеты отказываются от воровских идей и преступных «понятий».