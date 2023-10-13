Первомайский райсуд Бишкека 9 октября избрал меру пресечения в отношении бывшего заместителя главы Таможни Замирбека Карашева. Об этом «Клоопу» 13 октября сообщили в пресс-службе суда.

Согласно решению суда, Карашев водворен в СИЗО ГКНБ до окончания следствия, то есть до 10 декабря.

По информации суда, ему предъявлено обвинение по статье «Пособничество в незаконном лишении свободы» совершенное организованной группой и в составе преступного сообщества (ст. 41 ч. 4 — ст. 169 ч. 3 п. 2,3) УК КР.

О Карашеве известно мало: на правительственных сайтах, где публикуют биографии большинства кыргызских чиновников, нет информации о нем.

Впервые имя Карашева всплывает в документах за 2011 год: он значился замглавы Таможенной службы Ошской области. Его прямым начальником был Райымбек Матраимов, которого в 2021 году признали виновным в коррупции. Также сам Матраимов признался в коррупции и выплатил 2 млрд сомов в качестве компенсации ущерба в бюджет.

В следующие годы Карашев занимал несколько высоких должностей: руководил таможней Ошской области (в 2017 году), а также был замглавы и главой таможенной службы в международном аэропорту Бишкека.

В октябре 2019 года он продвинулся по карьерной лестнице еще выше, став замглавы Таможенной службы Кыргызстана – эту же должность когда-то занимал Матраимов. В апреле 2021 года Карашев заявил, что на таможне нет коррупции, а есть человеческий фактор. В том же месяце его уволили.

В июне 2021 года «Клооп», OCCRP и Bellingcat опубликовали расследование про Карашева — оказалось, что его семья довольно близка с семьей его предшественника Райымбека Матраимова. Их объединял роскошный образ жизни, несмотря на небольшую зарплату госслужащего.

Читать по теме: По стопам Матраимова. Уволенный замглавы таможни, который тоже наслаждался роскошной жизнью



Как бывшие начальники кыргызской таможни отдыхали в Таиланде