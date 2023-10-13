Совет судей рекомендовал президенту уволить судью Сокулуского райсуда Чуйской области Токтомаматова К.Ж., который отпустил под пробацию мужчину, подозреваемого в истязании бывшей супруги в селе Селекционное. Речь идет не о деле об истязании, а о деле об изнасиловании.



Представление о досрочном освобождении судьи Токтомаматова внес лично глава Верховного суда Замирбек Базарбеков.

В январе 2023 года мужчину задержали по обвинению в изнасиловании бывшей супруги. По этому делу Сокулукский райсуд Чуйской области приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы, но применил пробационный надзор в его отношении, отпустив на свободу.

Отмечалось, что суд принял во внимание то, что у «обвиняемого на попечении находится пожилая мать с инвалидностью по зрению, которая нуждается в уходе, и двое детей». Однако 27 сентября Чуйский областной суд отменил пробацию и приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы.



Чуйский областной суд вынес новое решение по делу об изнасиловании уже после того, как мужчина истязал бывшую супругу.

По мнению Базарбекова, действия судьи Сокулукского райсуда были неправильными.

Истязание женщины в селе Селекционное

20 сентября в милиции сообщили о задержании 39-летнего мужчины по подозрению в том, что он отрезал нос и уши своей бывшей супруге, а также изрезал ей лицо. Врачи боролись за жизнь женщины около восьми часов — сейчас она в больнице. По словам родственницы пострадавшей Дианы Елькен, женщине предстоит еще несколько сложных операций, а «уши и нос, уже не будут как раньше».

Это случай вызвал критику в адрес милиции и судей. Известно, что пострадавшая ранее обращалась в правоохранительные органы с заявлением на бывшего мужа по факту двух изнасилований.

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В ГУВД Чуйской области сообщили, в первый раз женщина якобы написала встречное заявление и поэтому суд прекратил разбирательство. Однако двоюродная сестра пострадавшей опровергает это.

Во второй раз суд отпустил обвиняемого под пробацию.

В МВД в свою очередь сообщили, что глава ведомства Улан Ниязбаев взял под личный контроль это дело, чтобы «гарантировать объективное и всестороннее расследование уголовного дела».

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